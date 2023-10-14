الأخضر يستأنف تدريباته بعد التعادل مع نيجيريا وديًا

استأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، برنامجه التدريبي في معسكره المقام حاليًا في مدينة لاقوس البرتغالية خلال الفترة (8 - 17) من شهر أكتوبر الجاري، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.