"بونو" ضمن القائمة المختصرة لأحسن حارس مرمى بأفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF"، اليوم الخميس، عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى للرجال، خلال عام 2023، والتي شهدت تواجد حارس مرمى الهلال السعودي اللاعب المغربي ياسين بونو.