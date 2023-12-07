"بونو" ضمن القائمة المختصرة لأحسن حارس مرمى بأفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF"، اليوم الخميس، عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى للرجال، خلال عام 2023، والتي شهدت تواجد حارس مرمى الهلال السعودي اللاعب المغربي ياسين بونو.
وتواجد ياسين بونو، ضمن المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا لعام 2023، إلى جانب حارس مرمى النادي الأهلي المصري محمد الشناوي.
وينافس "بونو" و"الشناوي" أيضًا على الجائزة الأفريقية، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي الكاميروني أندريه أونانا.
وينطلق حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل في أفريقيا، الاثنين المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري، في مدينة مراكش بالمغرب.