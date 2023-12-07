رياضة

"بونو" ضمن القائمة المختصرة لأحسن حارس مرمى بأفريقيا 2023

ينافس المصري "الشناوي" والكاميروني "أونانا"
حارس مرمى الهلال السعودي ياسين بونو
حارس مرمى الهلال السعودي ياسين بونو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF"، اليوم الخميس، عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى للرجال، خلال عام 2023، والتي شهدت تواجد حارس مرمى الهلال السعودي اللاعب المغربي ياسين بونو.

وتواجد ياسين بونو، ضمن المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا لعام 2023، إلى جانب حارس مرمى النادي الأهلي المصري محمد الشناوي.

وينافس "بونو" و"الشناوي" أيضًا على الجائزة الأفريقية، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي الكاميروني أندريه أونانا.

وينطلق حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل في أفريقيا، الاثنين المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري، في مدينة مراكش بالمغرب.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
ياسين بونو
CAF
جائزة أفضل حارس مرمى للرجال
حارس مرمى الهلال السعودي

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