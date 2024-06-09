ضمن بطولة تولون الدولية .. الأخضر تحت 21 يخسر مواجهة فرنسا

خسر المنتخب السعودي تحت 21 عامًا لكرة القدم ، من منتخب فرنسا بنتيجة 0-4، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون) 2024 في فرنسا.