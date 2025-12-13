للكشف عن آخر تحضيرات الأخضر.. "رينارد" يتحدث للإعلام قبل موقعة الأردن

يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، هيرفي رينارد، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة 1:20 من ظهر يوم غدٍ الأحد، وذلك في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأردن في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب قطر 2025.
ويستعد "الأخضر" لخوض اختبار جديد وحاسم مساء الاثنين المقبل، حين يواجه نظيره الأردني على بطاقة التأهل إلى النهائي، في قمة عربية مرتقبة ضمن البطولة القارية.
وكان المنتخب السعودي قد بلغ نصف النهائي بعد فوز مثير على منتخب فلسطين بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب لوسيل، ضمن ثاني مواجهات الدور ربع النهائي.