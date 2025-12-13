للكشف عن آخر تحضيرات الأخضر.. "رينارد" يتحدث للإعلام قبل موقعة الأردن

يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، هيرفي رينارد، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة 1:20 من ظهر يوم غدٍ الأحد، وذلك في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأردن في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب قطر 2025.