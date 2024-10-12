بعد تحقيقها أول لقب دولي بالعلا.. "خلود الشمري" تحصد الذهب وجائزة المليون ريال في كأس السيدات للهجن

وتعد هذه الإنجازات خطوة مهمة في رياضة الهجن للسيدات، التي شهدت إدراجًا تاريخيًا لأول مرة في المملكة ضمن مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف عام 2023، كجزء من رؤية المملكة لتعزيز دور المرأة في جميع المجالات الرياضية، ومن بينها رياضة الهجن.