بعد تحقيقها أول لقب دولي بالعلا.. "خلود الشمري" تحصد الذهب وجائزة المليون ريال في كأس السيدات للهجن

حققت المتسابقة خلود الشمري، من محافظة تيماء، المركز الأول في كأس السيدات لرياضة الهجن ضمن دورة الألعاب السعودية المقامة في الرياض، واستحقت بذلك جائزة المليون ريال.
وتعد "الشمري" من أوائل السيدات اللاتي تألقن في رياضة الهجن، محققة إنجازات متميزة، فقد سبق أن حققت في مايو الماضي أول لقب دولي لها بفوزها بكأس العلا للهجن في رياضة القدرة والتحمل، لتصبح بذلك أول متسابقة تحصل على هذا اللقب.
وتعد هذه الإنجازات خطوة مهمة في رياضة الهجن للسيدات، التي شهدت إدراجًا تاريخيًا لأول مرة في المملكة ضمن مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف عام 2023، كجزء من رؤية المملكة لتعزيز دور المرأة في جميع المجالات الرياضية، ومن بينها رياضة الهجن.
ويقوم الاتحاد السعودي للهجن بدعم كبير لرياضة الهجن في مختلف المناطق والمحافظات، حيث يحرص على توفير الدعم الفني واللوجستي للمتسابقين، مما يُسهم في تعزيز انتشار هذه الرياضة التراثية.
وتُعد رياضة الهجن من أعرق الرياضات في المملكة العربية السعودية، إذ تمثل جزءًا أصيلاً من التراث والثقافة العربية، وتُحظى اليوم بدعم كبير من القيادة السعودية، بما يُسهم في تعزيز هذه الرياضة على المستويين المحلي والدولي.