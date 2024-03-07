غداً في فلوريدا.. انطلاق بطولة أرامكو لفرق السيدات للجولف
تعود بطولة أرامكو للفرق والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة غداً الجمعة إلى فلوريدا لافتتاح سلسلة عام 2024 حيث يقام هذا الحدث للمرة الأولى في مدينة تامبا باي الأمريكية في ولاية فلوريدا، حيث تتنافس النخبة في جولف السيدات في نادي فيذر ساوند الريفي في البطولة خلال الفترة من 8-10 مارس (الجاري).
وتقود منافسات البطولة اللاعبة الأمريكية ليكسي تومسون. الفائزة بالبطولات الكبرى ونجمة كأس سولهايم والتي تسعى لتحقيق فوزها السادس عشر والبحث عن إضافة كأس أرامكو للفرق والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة الثانية إلى مجموعتها.
ومن المنتظر أن تشهد البطولة منافسة قوية بوجود تومسون التي تلعب على أرضها إلى جانب عدد من النجمات الأوروبيات ومنهن الفائزة العام الماضي كارلوتا سينجاندا.
خمسة مواقع في ثلاث قارات
وتمتد السلسلة هذا العام عبر خمسة مواقع في ثلاث قارات وهي: تامبا باي في ولاية فلوريدا، سيؤول، لندن، وإحدى المدن الآسيوية ستحدد لاحقاً والرياض – مع جائزة مالية قدرها مليون دولار في كل حدث.
ومع افتتاح البطولة في تامبا باي باعتبارها أول مدينة تستضيف الحدث فمن المتوقع أن تكون المنافسات قوية بين اللاعبات خاصة بمشاركة اللاعبة الأمريكية ليكسي تومسون التي تلعب في ولايتها الأم حيث تعتبر بطولة أرامكو للفرق والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في فلوريدا هي الفرصة الوحيدة للاعبات الجولف من أوروبا في بطولة السيدات الأوروبية للحصول على تجربة قوية في الأراضي الأمريكية قبل العودة إلى هناك للتنافس في كأس سولهايم في وقت لاحق من هذا العام.
بالإضافة إلى الجولف على المستوى العالمي، يمكن للمشجعين اكتشاف أنشطة حديثة مثل الألعاب الإلكترونية وتجارب الواقع الافتراضي والواقع المعزز في منطقة أرامكو. وسيعرض المسرح في منطقة المشجعين عروضاً لجميع الأعمار، إلى جانب معرض للفن بتقنية الواقع المعزز.