غداً في فلوريدا.. انطلاق بطولة أرامكو لفرق السيدات للجولف

ومع افتتاح البطولة في تامبا باي باعتبارها أول مدينة تستضيف الحدث فمن المتوقع أن تكون المنافسات قوية بين اللاعبات خاصة بمشاركة اللاعبة الأمريكية ليكسي تومسون التي تلعب في ولايتها الأم حيث تعتبر بطولة أرامكو للفرق والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في فلوريدا هي الفرصة الوحيدة للاعبات الجولف من أوروبا في بطولة السيدات الأوروبية للحصول على تجربة قوية في الأراضي الأمريكية قبل العودة إلى هناك للتنافس في كأس سولهايم في وقت لاحق من هذا العام.