"حامدي" يهزم "الإيراني" ويُلحق به "الياباني" حاصدًا ذهبية "كبار آسيا للكاراتيه" في ماليزيا

جدد لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي، فوزه على الإيراني "ساجاد غانجزاده"، بعد لقائهما في #أولمبياد_طوكيو_2021 ليفوز عليه مجددًا في نصف نهائي بطولة آسيا 19 للكاراتيه للكبار في ماليزيا، ويتأهل إلى النهائي ويحصد الميدالية الذهبية.
وحصل البطل العالمي طارق حامدي على الميدالية الذهبية، بعد انتصاره في منافسات القتال الفردي بنهائي البطولة للكبار في ماليزيا بوزن +84 كغم على الياباني أندو دايكي.
وكتب "حامدي" عبر حسابه على "تويتر": "الحمد لله من قبل ومن بعد، حققت الميدالية الذهبية ببطولة آسيا (19) للكاراتيه في ماليزيا قبل قليل، وتمثيل بلادي المملكة العربية السعودية مع زملائي والجهاز الفني والإداري خير تمثيل، وبإذن الله القادم أفضل".
وأضاف: "أُهديكم جميعًا هذا المنجز، وأشكركم على دعمكم المستمر لأخيكم".
يُذكر أنه في المباراة الشهيرة في أولمبياد طوكيو 2021، تُوّج طارق حامدي لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه، بالميدالية الفضية، في منافسات الكاراتيه في مسابقة القتال وزن فوق 75 كجم، بتحقيقه المركز الثاني خلف الإيراني "ساجد".
ورغم تقدم حامدي 3- 0؛ إلا أنه خسر بعد تلقيه إنذارًا من الدرجة الرابعة، من حَكَم المباراة، الذي اعتبره استخدم العنف ضد خصمه الإيراني، بعد توجيه ضربة أسقطت خصمه وأخرجته من المنافسة.
وحيّا السعوديون حينها نجمهم طارق حامدي، واعتبروه البطل في مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بعد إسقاطه بضربة كان لها صدى تاريخي على أرض الملعب.