"حامدي" يهزم "الإيراني" ويُلحق به "الياباني" حاصدًا ذهبية "كبار آسيا للكاراتيه" في ماليزيا

ورغم تقدم حامدي 3- 0؛ إلا أنه خسر بعد تلقيه إنذارًا من الدرجة الرابعة، من حَكَم المباراة، الذي اعتبره استخدم العنف ضد خصمه الإيراني، بعد توجيه ضربة أسقطت خصمه وأخرجته من المنافسة.