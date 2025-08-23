تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد.. الهلال يكسب "الفيحاء" برباعية

كسب فريق الهلال الأول لكرة القدم رابع مبارياته الودية، مساء اليوم السبت، أمام نظيره الفيحاء بأربعة أهداف دون رد، وذلك في اللقاء المغلق الذي أُقيم على ملعب النادي في الرياض، ضمن استعدادات الفريق لانطلاق منافسات دوري "روشن" السعودي للمحترفين.