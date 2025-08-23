رياضة
تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد.. الهلال يكسب "الفيحاء" برباعية
كسب فريق الهلال الأول لكرة القدم رابع مبارياته الودية، مساء اليوم السبت، أمام نظيره الفيحاء بأربعة أهداف دون رد، وذلك في اللقاء المغلق الذي أُقيم على ملعب النادي في الرياض، ضمن استعدادات الفريق لانطلاق منافسات دوري "روشن" السعودي للمحترفين.
وسجّل أهداف الهلال كلٌّ من: سيرجي ميلينكوفيتش–سافيتش، روبن نيفيز، متعب الحربي، وداروين نونيز.
يُذكر أن المدير الفني للهلال، الإيطالي سيموني إنزاغي، منح اللاعبين راحة يوم غد الأحد، على أن تُستأنف التدريبات بعد غدٍ الاثنين، تحضيرًا لمواجهة فريق الرياض في افتتاح الجولة الأولى من الدوري.