التشكيلة المحتملة لـ"نهائي الأبطال".. ثقة وحذر في معسكر الريال ومدرب "دورتموند" يتحدّى

من جهته قال مدرب بروسيا دورتموند "إيدن ترزيتش": إن فريقه لم يقطع كل هذا المشوار في نسخة هذا العام من دوري أبطال أوروبا لمجرد مشاهدة ريال مدريد يرفع اللقب الـ15 له في أرفع مسابقة للأندية في القارة.