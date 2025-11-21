مدرب الهلال قبل مواجهة الفتح يؤكد: توقّف الفيفا ساعدنا في التقاط الأنفاس

أكد المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم فيليبو إنزاغي جاهزية فريقه لمواجهة نظيره الفتح ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، غدًا السبت، على ملعب المملكة أرينا في الرياض.
وقال "إنزاغي" خلال المؤتمر الصحفي: "جميع اللاعبين حضروا تدريبات أمس باستثناء ياسين بونو، وسنلعب مواجهة أمام الفتح الذي سنقابله مرتين هذا الأسبوع".
وتابع: "بونو سيحرس مرمى الهلال غدًا، لكنه تخلّف عن تدريبات الأمس لتأخر وصوله بعد حضوره حفل جوائز الاتحاد الإفريقي".
وأتم مدرب الهلال: "توقّف الفيفا ساعدنا في التقاط الأنفاس، وقد عملنا جيدًا مع 9 لاعبين على المستوى البدني، كما استعنا بعدد من لاعبي الفريق الأولمبي في التدريبات".