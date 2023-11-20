الاتحاد يطرح دفعة جديدة من تذاكر مونديال الأندية

كشف نادي الاتحاد، اليوم الاثنين، عن توفر دفعة جديدة من تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي المقررة 12 ديسمبر المقبل في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها جدة بمشاركة 7 أندية.
وقال الاتحاد عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، إن الدفعة الجديدة من تذاكر مواجهة أوكلاند سيتي متوفرة إلكترونيًا عبر موقع بيع التذاكر الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
ويشارك الاتحاد في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، بينما يتأهب أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا لظهوره الـ12 في المونديال، علمًا بأن الفائز منهما سيضرب موعدًا مع الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا في الدور الثاني، على أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع فلومينينسي البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس في الدور نصف النهائي.