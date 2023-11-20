الاتحاد يطرح دفعة جديدة من تذاكر مونديال الأندية

ويشارك الاتحاد في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، بينما يتأهب أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا لظهوره الـ12 في المونديال، علمًا بأن الفائز منهما سيضرب موعدًا مع الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا في الدور الثاني، على أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع فلومينينسي البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس في الدور نصف النهائي.