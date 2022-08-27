برباعية.. أخضر الناشئين يتغلَّب على نظيره السوري في كأس العرب

نجح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم في تحقيق فوز ثمين على نظيره السوري (4-3) اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الرابعة من النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد الجزائري في مدينة وهران بالجزائر خلال الفترة من 23 أغسطس الحالي حتى 8 سبتمبر المقبل.
بادر الأخضر السعودي بافتتاح التسجيل بواسطة عمار اليهيبي عند الدقيقة الـ34، وعزز زميله محمد هزازي تقدُّم المنتخب السعودي بالهدف الثاني بعد مرور 7 دقائق فقط، وبالتحديد في الدقيقة الـ41.
وقلص المنتخب السوري النتيجة عن طريق اللاعب كاوا عيسى في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للمباراة، وأدرك منتخب سوريا التعادل مطلع الشوط الثاني عبر اللاعب ذاته في الدقيقة الـ50، ثم سجل أنس دهان الهدف الثالث للمنتخب السوري عند الدقيقة الـ68.
لكن سرعان ما تدارك الأخضر السعودي تأخُّره؛ ليسجل له طلال حاجي هدف التعادل بالدقيقة الـ73، ثم أضاف نواف البشري الهدف الرابع للمنتخب السعودي عند الدقيقة الـ82 من زمن اللقاء الذي استضافه ملعب مستغانم في ولاية مستغانم.
وبهذا الفوز رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 3 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب سوريا عند نقطة وحيدة.