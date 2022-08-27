برباعية.. أخضر الناشئين يتغلَّب على نظيره السوري في كأس العرب

نجح المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم في تحقيق فوز ثمين على نظيره السوري (4-3) اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الرابعة من النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد الجزائري في مدينة وهران بالجزائر خلال الفترة من 23 أغسطس الحالي حتى 8 سبتمبر المقبل.