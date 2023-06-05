غدًا.. انطلاق الجولة الثالثة من بطولة المملكة للكرة الطائرة الشاطئية

تنطلق غدًا الثلاثاء بطولة المملكة للكرة الطائرة الشاطئية الجولة الثالثة، والتي ستُقام مبارياتها على شاطئ الرملة البيضاء بمحافظة القطيف خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2023 ويشارك فيها أندية (الترجي، والابتسام، والاتحاد، واليرموك، والبجادية، والموج، والخليج، والصفا).
يُذكر أن اللجان العاملة في البطولة انتهت استعداداتها لعقد الاجتماع الفني المقرر غدًا الثلاثاء، والذي من المنتظر أن يكشف جميع ما يتعلق بالبطولة، التي حقق لقب جولتها الثانية فريق الترجي المكون من الثنائي قصي العبدالباقي وهادي الأصمخ، في جازان، ويتوقع أن تشهد هذه الجولة من البطولة حضورًا جماهيريًا مميزًا.