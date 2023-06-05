غدًا.. انطلاق الجولة الثالثة من بطولة المملكة للكرة الطائرة الشاطئية

يُذكر أن اللجان العاملة في البطولة انتهت استعداداتها لعقد الاجتماع الفني المقرر غدًا الثلاثاء، والذي من المنتظر أن يكشف جميع ما يتعلق بالبطولة، التي حقق لقب جولتها الثانية فريق الترجي المكون من الثنائي قصي العبدالباقي وهادي الأصمخ، في جازان، ويتوقع أن تشهد هذه الجولة من البطولة حضورًا جماهيريًا مميزًا.