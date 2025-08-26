ضمن خطة الإعداد لتصفيات كأس آسيا.. أخضر الناشئات يختتم معسكر الباحة

اختتم المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم، معسكره الإعدادي في مدينة الباحة الذي استمر من 16 إلى 25 أغسطس الجاري، ضمن خطة الاستعداد للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للناشئات المقرر إقامتها في مدينة الخبر خلال شهر أكتوبر المقبل، في أول مشاركة رسمية للمنتخب منذ تأسيسه في فبراير 2023.