ضمن خطة الإعداد لتصفيات كأس آسيا.. أخضر الناشئات يختتم معسكر الباحة

اختتم المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم، معسكره الإعدادي في مدينة الباحة الذي استمر من 16 إلى 25 أغسطس الجاري، ضمن خطة الاستعداد للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للناشئات المقرر إقامتها في مدينة الخبر خلال شهر أكتوبر المقبل، في أول مشاركة رسمية للمنتخب منذ تأسيسه في فبراير 2023.
وشهد المعسكر استدعاء 23 لاعبة تحت إشراف المدربة اليونانية كاترينا فاليدا، حيث خضن تدريبات مكثفة تنوعت بين الجوانب الفنية والتكتيكية والبدنية، إضافة إلى أنشطة تحفيزية تهدف إلى تعزيز روح الفريق، والانضباط، وبناء شخصية اللاعبات.
وأكد الجهاز الفني أن المعسكر مثّل محطة مهمة في صقل مهارات اللاعبات وتعزيز الانسجام بينهن، بما يضمن الظهور بمستوى مميز في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، مبينًا أن المنتخب سيواصل برامجه الإعدادية في معسكر جديد خلال الشهر القادم تأهبًا لخوض التصفيات.