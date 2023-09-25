ضمك إلى ثمن نهائي كأس الملك على حساب القيصومة

تأهل فريق ضمك الأول لكرة القدم، إلى دور الـ16 من بطولة كأس الملك بفوزه على مضيفه القيصومة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على أرض ملعب نادي ضمك ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.