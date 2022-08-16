ختام المرحلة الثانية لمعسكر شباب أخضر الطائرة.. تحضيرًا للبطولة الآسيوية الـ21

وصلت بعثة المنتخب السعودي للكرة الطائرة للشباب، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة البحرينية "المنامة" عقب ختام معسكره الإعدادي في تركيا، الذي جاء ضمن المرحلة الثانية من برنامج المنتخب الإعدادي للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ21 لمنتخبات الشباب، والتي ستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 22 إلى 29 من شهر أغسطس الحالي.