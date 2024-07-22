أخضر الطائرة تحت 18 عاماً يكثف تدريباته قبل خوض الآسيوية

يواصل المنتخب السعودي لكرة الطائرة تحت 18 عامًا استعداداته في معسكره الإعدادي في مملكة البحرين للمشاركة في البطولة الآسيوية للناشئين، التي ستنطلق في مملكة البحرين خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 4 أغسطس من الشهر القادم.
وسيلعب خلال فترة معسكره عددًا من المباريات الودية أمام أستراليا غداً الثلاثاء، ثم أمام لبنان بعد غداً الأربعاء. ويلعب المنتخب في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات اليابان وتايبه وكازاخستان .
ويترأس البعثة نائب رئيس الاتحاد سعد الرويس والإداري علي المفرفش وجهاز فني المدرب لسعد بن حمودة ومجيد آل سماعيل، مساعد مدرب ومحمد الرقيق، معد بدني، ومحمد ناصر علاج طبيعي .
ويمثل المنتخب 12 لاعبًا هم : سعود الحمد - يزن الثنيان - سعيد مختار -عزام السبيعي - سهيل خان - فيصل المالكي كرار مرهف - قاسم الطوال - يوسف مراد علي آل ياسين - مراد علي آل ياسين - عادل العبدلي - عبدالإله القحطاني.