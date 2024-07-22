أخضر الطائرة تحت 18 عاماً يكثف تدريباته قبل خوض الآسيوية

يواصل المنتخب السعودي لكرة الطائرة تحت 18 عامًا استعداداته في معسكره الإعدادي في مملكة البحرين للمشاركة في البطولة الآسيوية للناشئين، التي ستنطلق في مملكة البحرين خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 4 أغسطس من الشهر القادم.