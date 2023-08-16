الوحدة يعلن تعاقده مع الدولي المغربي "جواد الياميق".. حتى 2025

أعلن نادي الوحدة، اليوم الأربعاء، تعاقدَه مع الدولي المغربي جواد الياميق لاعب نادي بلد الوليد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد يمتدّ حتى 2025م.
ونشر الوحدة بيانًا مقتضبًا عبر حسابه الرسمي على منصة "x"، قال فيه: "أنهت إدارةُ نادي الوحدة، ممثلة في عبد العزيز القرشي نائب رئيس مجلس الإدارة؛ إجراءاتِ التوقيع مع المدافع الدولي المغربي جواد الياميق لمدة موسمين، قادمًا من نادي بلد الوليد الإسباني".
وكشفت تقاريرُ إعلامية أن صفقة انتقال الدولي المغربي ستكلّف خزائن الوحدة 1.2 مليون يورو لشراء عقده، فيما سيحصل اللاعب على مبلغ 2.5 مليون يورو عن الموسم الواحد.
وخاض اللاعب البالغ "31 عامًا" في صفوف الفريق الإسباني 70 مباراة؛ 44 منها في بطولة الدوري الإسباني في درجته الأولى، بعدما كان قد التحق بالفريق "البنفسجي" خلال موسم 2020-2021.
يشار إلى أن اللاعب تألّق بشكل واضح برفقة منتخب "أسود الأطلس" في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 بقطر، والتي بلغ برفقة منتخب بلاده دور نصف النهائي.