الوحدة يعلن تعاقده مع الدولي المغربي "جواد الياميق".. حتى 2025

ونشر الوحدة بيانًا مقتضبًا عبر حسابه الرسمي على منصة "x"، قال فيه: "أنهت إدارةُ نادي الوحدة، ممثلة في عبد العزيز القرشي نائب رئيس مجلس الإدارة؛ إجراءاتِ التوقيع مع المدافع الدولي المغربي جواد الياميق لمدة موسمين، قادمًا من نادي بلد الوليد الإسباني".