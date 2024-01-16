بطولة أمم إفريقيا2023: بهدف قاتل.. ناميبيا تحقق فوزاً تاريخياً على المنتخب التونسي

استهل المنتخب الناميبي، مبارياته في بطولة أمم إفريقيا بالفوز على نظيره التونسي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين في بداية دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا بفوز المنتخب الناميبي بهدف نظيف ليحقق منتخب المحاربين أول فوز له في مشاركاته في بطولات أمم إفريقيا.
هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب ديون هوتو في الدقيقة 88 من عمر المباراة.
بتلك النتيجة يرفع المنتخب الناميبي رصيده لأول ثلاث نقاط فيما بقي المنتخب التونسي بلا رصيد في المجموعة التي تضم إلى جوارهما كلاً من مالي وجنوب إفريقيا.