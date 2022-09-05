رفع تعليق شهادة الكفاءة لنادي نجران.. بعد تقديم مسـتندات اسـتيفاء الاشتراطات

أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، اليوم الإثنين، رفع تعليق شهادة الكفاءة لنادي نجران، بعد تقديم النادي مسـتندات داعمـة، تؤكـد اسـتيفاء الاشتراطات كافـة.
وكانت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية قررت في 4 سبتمبر الجاري تعليق شهادة الكفاءة لنادي نجران بسبب مخالفة اللائحة وإلغاء عقد الغاني كوامي أبوكو من طرف واحد لأسباب فنية وليس بالتراضي.
وبثّ الحساب الرسمي لوزارة الرياضة على "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي بياناً جاء فيه: إشارة إلى قـرار لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضيـة بـوزارة الرياضة، المعلـن فـي يـوم الأحـد 4 سبتمبر 2022م، والقاضـي بتعليـق شـهادة الكفاءة الماليـة لنـادي نجـران، للفترة الأولـى مـن الموسم الرياضـي 2022- 2023م، استناداً إلى الفقـرة (ج/1) مـن المادة 20 في لائحة الكفاءة المالية للأندية، ونظـراً لـمـا ورد إلى اللجنـة مـن مسـتندات داعمـة، تؤكـد اسـتيفاء الاشتراطات كافـة، المشار إليهـا فـي تعميـم وزير الرياضـة رقـم 001956، وتاريـخ 19-3-1442هـ، وتقديـم سـند لأمـر بكامـل قيمة المخالصة المالية الموقعة مع اللاعب الملغى عقده.
وتابع البيان: فقـد صـدر قـرار اللجنـة رقـم (115)، برفـع تعليـق شـهادة الكفاءة المالية لنادي نجران، الصادرة بتاريخ 19-8-2022م للموسـم الرياضي 2022- 2023م.