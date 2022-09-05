رفع تعليق شهادة الكفاءة لنادي نجران.. بعد تقديم مسـتندات اسـتيفاء الاشتراطات

وبثّ الحساب الرسمي لوزارة الرياضة على "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي بياناً جاء فيه: إشارة إلى قـرار لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضيـة بـوزارة الرياضة، المعلـن فـي يـوم الأحـد 4 سبتمبر 2022م، والقاضـي بتعليـق شـهادة الكفاءة الماليـة لنـادي نجـران، للفترة الأولـى مـن الموسم الرياضـي 2022- 2023م، استناداً إلى الفقـرة (ج/1) مـن المادة 20 في لائحة الكفاءة المالية للأندية، ونظـراً لـمـا ورد إلى اللجنـة مـن مسـتندات داعمـة، تؤكـد اسـتيفاء الاشتراطات كافـة، المشار إليهـا فـي تعميـم وزير الرياضـة رقـم 001956، وتاريـخ 19-3-1442هـ، وتقديـم سـند لأمـر بكامـل قيمة المخالصة المالية الموقعة مع اللاعب الملغى عقده.