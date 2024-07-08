القادسية يُعزِّز صفوفه بمدافع النصر محمد القاسم لثلاثة مواسم

أعلن نادي القادسية الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين اليوم الاثنين تعاقده رسميًّا مع الظهير الأيسر محمد القاسم لمدة ثلاث سنوات قادمًا من نادي النصر.
ومثَّل شركة نادي القادسية في التوقيع مع اللاعب الرئيس التنفيذي "جمس بيسجروف"، وجرت مراسم التوقيع في مقر النادي.
وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) أن عقد اللاعب محمد القاسم مع النادي يمتد حتى عام 2027م.
الجدير ذكره أن نادي النصر تعاقد مع محمد قاسم في أغسطس من عام 2021 بعقد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حُر قادمًا من الفيصلي.
وسبق أن مثَّل القاسم أندية الاتحاد والفيحاء والفيصلي الذي تُوّج معه بلقب كأس الملك موسم 2020/ 2021، وهو اللقب الوحيد في تاريخ النادي.