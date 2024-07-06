رياضة

أشبال أخضر اليد يجتازون العراق ويواصلون صدارة البطولة العربية

أشبال أخضر اليد يجتازون العراق ويواصلون صدارة البطولة العربية

واصل المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجـة الأشبال (مواليد 2008) صدارته لجدول ترتيب البطولة العربية بالعلامة الكاملة؛ وذلك بعد فوزه على المستضيف المنتخب العراقي بنتيجة (44-26) فـي المباراة التـي جمعتهما مساء أمس السبت 06 يوليو 2024م، ضمن الجولة الثالثة.

وكان المنتخب السعودي قـد حقـق فـوزه الأول فـي البطولـة أمـام المنتخـب البحرينـي بنتيجة (41-31)، ثم فاز على نظيره السوري بنتيجة (37-22).

ومن المقرر أن يلعـب أشبال أخضر اليـد مباراتهـم الرابعـة فـي البطولـة أمـام منتخـب الأردن عند الساعة الـ6:00 من مساء اليوم الأحد 07 يوليو.

المنتخب السعودي لكرة اليد
البطولة العربية لكرة اليد
المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الأشبال

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