علي الحسن يعلّق على أنباء الصحافة البرازيلية: "نصراوي وباقٍ نصراوي"

أكد لاعب نادي النصر علي الحسن أن مواجهة فريقه أمام الحزم لم تكن سهلة، خاصة أنها أُقيمت خارج الأرض، مشيرًا إلى أن الفريق واجه بعض الصعوبات، لكن الأهم كان تحقيق النقاط الثلاث ومواصلة صدارة الدوري.