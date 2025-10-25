علي الحسن يعلّق على أنباء الصحافة البرازيلية: "نصراوي وباقٍ نصراوي"

أكد لاعب نادي النصر علي الحسن أن مواجهة فريقه أمام الحزم لم تكن سهلة، خاصة أنها أُقيمت خارج الأرض، مشيرًا إلى أن الفريق واجه بعض الصعوبات، لكن الأهم كان تحقيق النقاط الثلاث ومواصلة صدارة الدوري.
وأوضح "الحسن"، في تصريح لقناة "ثمانية" عقب اللقاء، أن المواجهة المقبلة أمام الاتحاد في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين ستكون مهمة، مؤكدًا استعداد الفريق التام لخوضها وتحقيق الفوز، وقال: «سوف نحضّر للمباراة بشكل كامل، ونأمل أن نواصل الانتصارات».
وحول ما تم تداوله في الصحافة البرازيلية بشأن اهتمام جماهير سانتوس بالتعاقد معه، علّق "الحسن" ضاحكًا: «الموضوع مجرد مقطع انتشر بشكل كبير، لكني نصراوي وباقٍ في النصر».
وكان فريق النصر الأول لكرة القدم قد واصل صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين بعد فوزه على مضيفه الحزم بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة السادسة بقيادة الحكم فيصل البلوي.
ورفع النصر رصيده إلى 18 نقطة متصدرًا جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن التعاون صاحب المركز الثاني، فيما بقي الحزم عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.