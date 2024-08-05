أولمبياد باريس 2024: "المبطي" يغادر .. والراجحي والدهامي إلى نهائي الفروسية

تجنَّب الفارسان السعوديان رمزي الدهامي وعبد الرحمن الراجحي ارتكاب أي أخطاء، وصعدا، مساء الاثنين، إلى الدور النهائي لسباق قفز الحواجز الفردي المختلط في منافسات الفروسية ضمن أولمبياد باريس 2024.
وسجَّل الراجحي زمنًا قدره 75.35 ثانية، خلال الشوط التأهيلي، الذي خاضه 74 فارسًا وفارسةً، وضَمِنَ منذ وقتٍ مبكر الوصول إلى النهائي.
وارتكب خالد المبطي، ثالث السعوديين المشاركين، ثمانية أخطاء، وتأخَّر ترتيبه عن المتسابقين الثلاثين الأوائل، ما حال دون بلوغه الدور التالي.
فيما حقق الدهامي، الوحيد بين الثلاثة الذي شارك مرات عدة في الأولمبياد، زمنًا قدره 77.48 ثانية، ودخل بين الثلاثين الأوائل.
وكان الدهامي عضوًا في المنتخب السعودي للفروسية الذي كسِب برونزية قفز الحواجز للفرق في أولمبياد لندن 2012.