أولمبياد باريس 2024: "المبطي" يغادر .. والراجحي والدهامي إلى نهائي الفروسية

تجنَّب الفارسان السعوديان رمزي الدهامي وعبد الرحمن الراجحي ارتكاب أي أخطاء، وصعدا، مساء الاثنين، إلى الدور النهائي لسباق قفز الحواجز الفردي المختلط في منافسات الفروسية ضمن أولمبياد باريس 2024.