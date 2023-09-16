سيطرة كورية أوزبكية على ذهب السيدات والرجال.. في بطولة العالم لرفع الأثقال بالرياض
توّج سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني الفائزات بوزن فوق 87 كجم التي جرت منافساتها اليوم السبت ضمن بطولة العالم لرفع الأثقال، والتي تختتم مساء غدٍ الأحد في صالة وزارة الرياضة بمدينة الرياض.
وانتزعت الكورية الجنوبية "هي جيونق بارك" الميداليات الذهبية الثلاث للمسابقة، برفعها 124 كجم في الخطف، و165 كجم في النتر، ومجموع 289 كجم.
ونالت الأمريكية "آني لابين" فضيتي النتر برفعها 160 كجم، والمجموع بـ277 كجم.
وأحرزت الكورية الجنوبية "يونجي سون" فضية الخطف، برفعها 122 كجم.
فيما ذهبت البرونزيات الثلاث، للإكوادورية "كابيزاس ايوفي"، برفعها 121 كجم في الخطف، و155 كجم في النتر، و276 كجم في المجموع.
الأوزبك يسيطرون على منافسات الرجال
خطف الرباع الأوزبكي "أكبر دجرويف" ثلاث ميداليات متنوعة في منافسات وزن 109 كجم بنيله ذهبية الخطف برفعه 189 كجم، وفضية النتر بـ226 كجم وذهبية المجموع بـ415 كجم.
وفي الخطف، حل البلغاري "ديمتروف هريستو" بالمركز الثاني برفعه 181 كجم، في حين حل الأذربيجاني "داداش شابايلي" ثالثًا برفعه 180 كجم.
وفي النتر، حل الأوزبكي "رسلان نور الدين" بالمركز الأول برفعه 227 كجم، والأذربيجاني "داداش" ثالثًا برفعه 223 كجم.
وفي المجموع، حل الأوزبكي "رسلان" ثانيًا بـ 407 كجم، والأذربيجاني "داداش" ثالثًا بـ403 كجم.
وفي نهاية المنافسات، قام معالي وزير الشباب والرياضة العراقي السيد أحمد المبرقع، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص بتتويج الفائزين بالميداليات المتنوعة.
السفير الأمريكي: البطولة رائعة وناجحة فنيًا وتنظيميًا
وصف السفير الأمريكي مايكل رايتني، بطولة العالم لرفع الأثقال 2023 التي ستختتم غدًا في الرياض بـ"الرائعة" بعد تتويجه للفائزات في منافسات وزن فوق 87 كجم، وقال: سعيد بمشاركة المنتخب الأمريكي الذي قدم أداءً رائعًا، واستمتعنا ببطولة ناجحة فنيًا وتنظيميًا، مقدمًا التهنئة للأمريكية "آني لابين" التي نالت فضيتي النتر والمجموع.
وكان رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي قد قدم درعًا تذكاريًا للسفير الأمريكي، عبارة عن مجسم شعار البطولة الذي يرمز للصقر.
عاشق للعبة رفع الأثقال
حظيت البطولة بحضور دبلوماسي رفيع المستوى منذ افتتاحها في الثالث من سبتمبر الحالي وحتى اليوم السبت، إذ يهتم العاملون في السلك الدبلوماسي في ممثليات الدول الصديقة بالمملكة، بمتابعة رياضيي دولهم المشاركين في البطولة.
وشهدت البطولة، حضور معالي وزير الشباب والرياضة العراقي السيد أحمد المبرقع، وسعادة السفير العراقي لدى المملكة، وسعادة السفير الأمريكي، وسعادة السفير التايلندي، وسعادة سفير الصين تايبيه، وسعادة السفير الفلبيني، وسعادة السفير الإيراني، وعدد من ممثلي السفارة البرتغالية.
34 ربّاعًا في ختام البطولة
تختتم غدًا الأحد منافسات البطولة، بمواجهات (الرجال) في وزن +109 كجم، حيث سيخوض حسن آل راضي لاعب المنتخب السعودي عند الساعة 9.00 صباحًا منافسات فئة D التي يشارك فيها 13 ربّاعًا، تليها عند الساعة 11.30 صباحًا مواجهات فئة C بمشاركة 12 رباعًا، وتُقام منافسات فئة B عند الساعة 2.00 ظهرًا، بمشاركة 10 رباعين، فيما تبدأ منافسات فئة A عند الساعة 4.30 عصرًا بمشاركة 8 رباعين.
الكوري "تشوي" رئيسًا لاتحاد شرق آسيا
عقد أعضاء اتحاد شرق آسيا لرفع الأثقال اجتماعًا، على هامش بطولة العالم المقامة حاليًا في الرياض، وتم خلاله انتخاب السيد تشوي من كوريا رئيسًا للاتحاد، واختيرت الصينية منبوا أمينًا عامًا للاتحاد، كما تم انتخاب النواب خلال الاجتماع الذي حضره محمد الحربي رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، الذي أوضح أن بطولة العالم المقامة حاليًا في الرياض شهدت العديد من القرارات المهمة لرفع الأثقال على الصعيدين الآسيوي والدولي.
لاصق لثبات الرباعين
يرتدي لاعبو ولاعبات رفع الأثقال أحذية خاصة بمنافسات اللعبة، وتصنع عدد من الشركات الرياضية هذه الأحذية الخاصة برفع الأثقال والتي يكتب عليها weightlifting.
وتتميز الأحذية بثبات أرضيتها حينما يرفع الرباع أو الرباعة الأوزان لتمنع من الانزلاق، كما يوضع في أرضية المنصة الرياضية مادة لاصقة خفيفة تُسهم أيضًا في عدم الانزلاق.
رئيس الاتحاد البحريني: التنظيم مبهر .. والسعودية مثالاً يُحتذى به
وصف رئيس الاتحاد البحريني لرفع الأثقال إسحاق إبراهيم، تنظيم البطولة بالرائع والمبهر للجميع منذ حفل الافتتاح مرورًا بالمنافسات وقوة الأداء، متمنيًا أن يكون ختامها غدًا الأحد مسكًا ويعكس التطور الكبير الذي تعيشه الرياضة السعودية.
وقال: "مستوى اللاعبين كان مميزًا وشاهدنا أرقامًا قياسية عالمية على مستوى الكبار والشباب، وهذا يدل على قوة البطولة.
وأضاف: "البطولة تأهيلية وإجبارية ومهمة للاعبين، إضافة إلى العدد الكبير من اللاعبين الذي ميز البطولة وهنا تكمن الصعوبة على اللاعبين المتأهلين لأولمبياد باريس 2024"، موضحًا أن المملكة رفعت السقف وستكون مثالاً يُحتذى به لجميع الدول التي ستستضيف البطولة في المستقبل.
البعثة الكويتية تحتفي بنجاح البطولة
احتفى أعضاء البعثة الكويتية المشاركة بالبطولة برئاسة طلال الجاسر رئيس الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال، باليوم الوطني السعودي، وبنجاح تنظيم المملكة لبطولة العالم لرفع الأثقال اليوم السبت.
وقدم أعضاء البعثة الكويتية درعًا تذكاريًا لرئيس اللجنة المنظمة للبطولة محمد الحربي، مثمنين جهود سائر العاملين باللجنة المنظمة التي أسهمت في إنجاح البطولة.