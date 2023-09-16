سيطرة كورية أوزبكية على ذهب السيدات والرجال.. في بطولة العالم لرفع الأثقال بالرياض

عقد أعضاء اتحاد شرق آسيا لرفع الأثقال اجتماعًا، على هامش بطولة العالم المقامة حاليًا في الرياض، وتم خلاله انتخاب السيد تشوي من كوريا رئيسًا للاتحاد، واختيرت الصينية منبوا أمينًا عامًا للاتحاد، كما تم انتخاب النواب خلال الاجتماع الذي حضره محمد الحربي رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، الذي أوضح أن بطولة العالم المقامة حاليًا في الرياض شهدت العديد من القرارات المهمة لرفع الأثقال على الصعيدين الآسيوي والدولي.