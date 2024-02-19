"القاهرة" تحتضن قرعة الدور التمهيدي للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا

وذكر "كاف" في بيان، عبر موقعه الرسمي، الإثنين، أن القرعة ستجرى ظهر الثلاثاء في القاهرة العاصمة المصرية، مشيرًا إلى أن الدور التمهيدي سيكون بمشاركة أقل ثمانية منتخبات ترتيبًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهي الصومال، وجيبوتي، وسان تاومي، وتشاد، وموريشيوس، وجنوب السودان، وليبيريا، وإسواتيني، على أن تجرى مباريات هذا الدور بنظام الذهاب والإياب، خلال فترة التوقف الدولي من 18 إلى 26 مارس المقبل، ويتأهل منها أربعة منتخبات، لتنضم إلى 44 منتخبًا، لاستكمال عقد مرحلة المجموعات من التصفيات.