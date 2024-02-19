"القاهرة" تحتضن قرعة الدور التمهيدي للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد إجراء قرعة الدور التمهيدي للتصفيات المؤهلة إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم إفريقيا، التي ستنظم في المغرب 2025.
وذكر "كاف" في بيان، عبر موقعه الرسمي، الإثنين، أن القرعة ستجرى ظهر الثلاثاء في القاهرة العاصمة المصرية، مشيرًا إلى أن الدور التمهيدي سيكون بمشاركة أقل ثمانية منتخبات ترتيبًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهي الصومال، وجيبوتي، وسان تاومي، وتشاد، وموريشيوس، وجنوب السودان، وليبيريا، وإسواتيني، على أن تجرى مباريات هذا الدور بنظام الذهاب والإياب، خلال فترة التوقف الدولي من 18 إلى 26 مارس المقبل، ويتأهل منها أربعة منتخبات، لتنضم إلى 44 منتخبًا، لاستكمال عقد مرحلة المجموعات من التصفيات.
وتنظم التصفيات النهائية بتقسيم 48 منتخبًا إلى 12 مجموعة، بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، حيث يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى النهائيات.
وتوج منتخب كوت ديفوار بالنسخة الأخيرة، التي استضافها على أراضيه، بعدما تغلّب في المباراة النهائية على نيجيريا بنتيجة 2ـ1، في الـ 11 من فبراير الماضي، فيما يستضيف المغرب البطولة للمرة الثانية، بعدما احتضن النسخة الـ 16 عام 1988.