رياضة رياضة

وزير الرياضة "الفيصل": رؤية 2030 أحدثت تحولًا جذريًا في القطاع الرياضي ورفعت عدد الاتحادات إلى 97 اتحادًا

في جلسة بعنوان "جيل لا يعرف المستحيل" ضمن أعمال النسخة التاسعة من منتدى مسك العالمي