وزارة الرياضة تعلن بدء تطوير ملعب جامعة الإمام ورفع طاقته الاستيعابية إلى 22 ألف متفرج

ويشمل المشروع إنشاء غرف ملابس جديدة للاعبين والحكام، وغرفة مؤتمرات صحفية، إضافة إلى بناء مجمع بث خارجي جديد بمساحة 3500 متر مربع، ومركز إعلامي يستوعب 500 شخص، إلى جانب 9 سكاي بوكس جديدة، تسع كل منها لـ 15 شخص وتستوعب 135 شخص، وإنشاء شاشتان بأحدث المواصفات التقنية.