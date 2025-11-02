وزارة الرياضة تعلن بدء تطوير ملعب جامعة الإمام ورفع طاقته الاستيعابية إلى 22 ألف متفرج

أعلنت وزارة الرياضة عن بدء أعمال تطوير ملعب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ضمن مشروع شامل يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للملعب إلى 22 ألف متفرج وتطوير مرافقه الرياضية والخدمية وفق أعلى المعايير الحديثة.
ويشمل المشروع إنشاء غرف ملابس جديدة للاعبين والحكام، وغرفة مؤتمرات صحفية، إضافة إلى بناء مجمع بث خارجي جديد بمساحة 3500 متر مربع، ومركز إعلامي يستوعب 500 شخص، إلى جانب 9 سكاي بوكس جديدة، تسع كل منها لـ 15 شخص وتستوعب 135 شخص، وإنشاء شاشتان بأحدث المواصفات التقنية.
وأكدت وزارة الرياضة أن مشروع تطوير الملعب يأتي ضمن جهودها المستمرة لتحديث البنية التحتية الرياضية، ودعم الأندية والجامعات بمرافق متكاملة تسهم في تعزيز الحركة الرياضية وتمكين المواهب الوطنية من التدريب في بيئة احترافية متكاملة.