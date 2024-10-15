بعد التعادل أمام البحرين.. إعلاميون وصحفيون يوجهون انتقادات حادة لـ"مانشيني"

وجَّه العديد من الإعلاميين والصحفيين والجماهير السعودية هجومًا لاذعًا للمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني؛ وذلك بعد فشل المنتخب السعودي في الفوز على منتخب البحرين.
وتعادل المنتخب السعودي مساء أمس الثلاثاء سلبيًّا أمام منتخب البحرين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وقال "أحمد الجدي" المراسل لقناة "mbc": "منتخب لا طعم له ولا لون، لاعبون بلا روح، مدرب يتخبط، هجوم عقيم، لازم يمشي، منتخبنا فوق الجميع".
وعلق الصحفي "عيسى الروقي": "على لاعبي المنتخب ضغوطات بحجم الجبال، واضحة جدًّا. عند اللاعبين أخطاء بدائية، ويخسرون بسببها كرات سهلة جدًّا. أتحدث عن الجميع بلا استثناء، وإذا شاهدت الكل سيئ فاعلم أن المدرب هو سبب التشوه الفني الذي تشاهده الآن في الجوهرة. المهم ليس متى نسجل، بل متى يغادر مانشيني؟".
وكتب الصحفي "وليد الصيعري": "لا بد من محاسبة المتسبب بظهور المنتخب السعودي بهذا الشكل السيئ. أسوأ منتخب شاهدته في حياتي. احترمنا سوء الاختيارات، احترمنا سوء التكتيك، احترمنا تصريحاتك المخجلة، احترم جمهورنا على الأقل".