بعد التعادل أمام البحرين.. إعلاميون وصحفيون يوجهون انتقادات حادة لـ"مانشيني"

وعلق الصحفي "عيسى الروقي": "على لاعبي المنتخب ضغوطات بحجم الجبال، واضحة جدًّا. عند اللاعبين أخطاء بدائية، ويخسرون بسببها كرات سهلة جدًّا. أتحدث عن الجميع بلا استثناء، وإذا شاهدت الكل سيئ فاعلم أن المدرب هو سبب التشوه الفني الذي تشاهده الآن في الجوهرة. المهم ليس متى نسجل، بل متى يغادر مانشيني؟".