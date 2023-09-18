لاعب الهلال "تمبكتي": لعبنا وقتًا طويلاً وسقوط اللاعبين أثر علينا.. نعد الجماهير بالتعويض

وأضاف " تمبكتي " : " كنا نبحث عن النقاط الثلاث ، لكن الفريق الأوزبكي عطل اللعب كثيراً بسقوط لاعبيه من دون سبب على أرض الملعب ، وذلك من أجل إضاعة الوقت، لكن خرجنا بالتعادل الإيجابي ، وإن شاء الله نحقق بقية نقاط مبارياتنا المتبقية " .