لاعب الهلال "تمبكتي": لعبنا وقتًا طويلاً وسقوط اللاعبين أثر علينا.. نعد الجماهير بالتعويض

وعد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال " الدولي" حسان تمبكتي، جماهير فريقه بالتعويض في بقية مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024، وعودة كبير آسيا لمستواه الفني الحقيقي المقرون بالنتائج الإيجابية.
جاء ذلك عقب خروج الأزرق بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه "نافباهور الأوزبكي" في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا (المجموعة الرابعة).
وأضاف " تمبكتي " : " كنا نبحث عن النقاط الثلاث ، لكن الفريق الأوزبكي عطل اللعب كثيراً بسقوط لاعبيه من دون سبب على أرض الملعب ، وذلك من أجل إضاعة الوقت، لكن خرجنا بالتعادل الإيجابي ، وإن شاء الله نحقق بقية نقاط مبارياتنا المتبقية " .