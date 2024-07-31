المسحل لـ"سبق" : المدن الخمس المرشحة لاستضافة مونديال 2034 تختصر الإرث التاريخي والجغرافي والحضاري للمملكة

وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لـ"سبق" ما في شك حين تصلك إشادة من رأس الهرم في الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني أنفانتينو وأيضًا من الشيخ سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هذه الإشادة ناتجة عما رأوه ولمسوه من جدية كبيرة من قِبل قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بالدعم الكبيرة الذي تحظى به الرياضة من الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- ومن تمكين كبير من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خلال إشرافه ومباركته لهذا الملف.. فكل هذه المعطيات أعطتهم انطباعًا بأن المملكة العربية السعودية بلد يعشق كرة القدم وجادة في الاستثمار في كرة القدم وجادة في المساهمة بتطوير اللعبة الشعبية حول العالم.