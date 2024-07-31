المسحل لـ"سبق" : المدن الخمس المرشحة لاستضافة مونديال 2034 تختصر الإرث التاريخي والجغرافي والحضاري للمملكة

أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن المملكة تطمح لتكون أول دولة تستضيف كأس العالم منفردة بمشاركة 48 منتخبًا، مشيرًا إلى أن التقدم بطلب الاستضافة يكرس عشقنا لكرة القدم.
وذكر المسحل أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيتخذ قراره النهائي بشأن ملف استضافة المونديال سيكون في الحادي عشر من ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن 140 اتحادًا وطنيًا أعلنوا عن تأييدهم ودعمهم لملف ترشح السعودي لاستضافة كأس العالم 2034.
أوضح رئيس اتحاد القدم أن خطط المملكة لاستضافة أهم بطولة في عالم كرة القدم تعد لحظة تاريخية مهمة لدولة لديها شغف كبير في كرة القدم وهي أيضًا خطوة طبيعية في رحلة تطوير قطاع الرياضة في بلدنا الحبيب.
وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لـ"سبق" ما في شك حين تصلك إشادة من رأس الهرم في الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني أنفانتينو وأيضًا من الشيخ سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هذه الإشادة ناتجة عما رأوه ولمسوه من جدية كبيرة من قِبل قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بالدعم الكبيرة الذي تحظى به الرياضة من الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- ومن تمكين كبير من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خلال إشرافه ومباركته لهذا الملف.. فكل هذه المعطيات أعطتهم انطباعًا بأن المملكة العربية السعودية بلد يعشق كرة القدم وجادة في الاستثمار في كرة القدم وجادة في المساهمة بتطوير اللعبة الشعبية حول العالم.
وأضاف هذا الذي نسعى إلى ترجمته عن طريق ملف الترشح لاستضافة مونديال عام 2034 والذي نعد الجميع بأنه سيكون ملفًا مبهرًا لسائر الجماهير التي ستحضر هذه التظاهرة الكبيرة.
وتابع المسحل نحن اليوم نتكلم عن خمس مدن ستستضيف العرس العالمي في 2034 فهي تختصر الإرث التاريخي والجغرافي والحضاري الذي تتمتع به المملكة العربية السعودية، فمدينة الرياض كمدينة كبرى ستستضيف حفل الافتتاح والمباراة النهائية لكأس العالم إن شاء الله، حيث تضم 8 ملاعب ستحتضن فعاليّات البطولة العالمية، بالإضافة إلى جدة والخبر كمدن ساحلية إلى جانب أبها كمدينة متميزة بتضاريسها الجبلية ونيوم كمدينة حالمة.
وأردف هذا التنوع سيمكن الجماهير من تجربة ممتعة ومتنوعة لسائر التضاريس الجغرافية، إضافة إلى الإرث التاريخي الكبير الذي تتمتع به هذه المدن الخمس.
يُذكر أن المملكة سلمت يوم الاثنين الماضي رسميًا ملف الترشّح لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA™ 2034، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال حفل أقامته "الفيفا" في العاصمة الفرنسية باريس.