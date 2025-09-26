كريم بنزيما يتسلم جائزة أفضل لاعب في موسم 25/24

تسلم الفرنسي كريم بنزيما قائد الاتحاد جائزة أفضل لاعب في موسم 2024/25 قبل انطلاق مباراة فريقه أمام النصر .
والتقى الفريقين في اللقاء الذي أقيم مساء يوم الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2025/26.
وحقق النجم كريم بنزيما لقب دوري روشن السعودي 2024-2025. وتصدر قائمة الأكثر مساهمة تهديفية، مع تقديمه 30 مساهمة تهديفية. وتوج قائد الاتحاد بجائزة "هدف الجولة" 3 مرات.
فاز كريم بنزيما ورفاقه في نادي الاتحاد بلقب الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025/2024، عقب إنهائهم للمسابقة في صدارة سلم الترتيب برصيد 83 نقطة.