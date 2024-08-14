نادي سباقات الخيل ينظم حفلاته السباقية الثلاث 19-20-21 هذا الأسبوع
ينظم نادي سباقات الخيل هذا الأسبوع حفلاته السباقية الثلاث 19-20-21، حيث يشهد ميدان الملك خالد للفروسية بالطائف عبر ثلاثة أيام الخميس والجمعة والسبت، سباقات متنوعة الدرجات لمختلف الأعمار والتصنيفات للخيل العربية الأصيلة وخيول الثروبيرد.
ويترقب المهتمون سباقات مهور ومهرات السنتين في أمسية السبت التي تشهد إقامة شوطين على كأسي دعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز بجوائز مالية مجموعها 600.000 ستمائة ألف ريال موزعة على الشوطين المخصصين للمهور والمهرات لفئة الإنتاج المحلي، إذ يتواصل دعم سموه لهذه الفئة المهمة في خارطة السباقات السعودية وتنعكس إيجابيًا لمصلحة الإنتاج الوطني.
وشهد التسجيل المبدئي والنهائي عددًا كبيرًا من مهور ومهرات السنتين المميزة التي يسعى ملاكها ومدربوها بخيالتهم للظفر بكؤوس نسخة هذا العام، ومن أبرز المهرات المشاركات في هذا الكأس المهرة "دكتورة سلوى" للمالك سعد علي بن بدن وبتدريبات بدن السبيعي وبقيادة الخيال فهد الفريدي، وكذلك المهرة "جواهر الخفيج" لإسطبل الخفيج وبتدريبات بندر الحارثي وبقيادة الخيال حمزة سعد، والمهرة "كوافل" للمالك فواز محارب المشرافي وبتدريبات فواز المشرافي وبقيادة الخيال إياد الطريسي، وأيضًا المهرة "نجمة حيدر" للمالك حمد محمد صالح أبوعواء وبتدريبات محمد أحمد وبقيادة الخيال أليكسس مورينو.
هذا فيما يخص كأس المهرات، وأما في كأس المهور يبرز "يا منصور" و"ضلع الحجاز" لأبناء الشريف هزاع شاكر العبدلي وبتدريبات عبدالعزيز الموسى، وكذلك المهر "بارعهم" لإسطبل سما وبتدريبات صلاح عبدالحميد وبقيادة الخيال أحمد الشرار، وأيضًا المهر "فورتي" للمالك فهد هيف محمد القحطاني وبتدريبات بدر سعود رزيق وبقيادة الخيال محمد الحبيل.
من جانب آخر، يقدم الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز جوائز دعمًا لحضور ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز للفروسية في محافظة الطائف، وسيتم السحب عليها من الشوط الخامس وحتى الشوط التاسع.
ويشهد يوم الخميس انطلاق منافسات الأسبوع السابع، حيث ينطلق أول الأشواط يوم الخميس في تمام الساعة 4:10 للخيل المبتدئة إنتاج محلي عمر السنتين وعلى مسافة 1200 متر ويُختتم يوم الخميس بالشوط التاسع المخصص للخيل العربية المبتدئة وعلى مسافة 2400 متر، وعن سباقات يوم الجمعة خصص الشوط الأول للخيل المبتدئة أفراس عمر السنتين وتبرز فيه المهرة "بركاده" لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات عبدالعزيز المشوح وبقيادة الخيال كاميليو أوسبينا.
ويُختتم يوم الجمعة بالشوط التاسع المخصص للإنتاج المحلي تكافؤ من 0 إلى 75 وعلى مسافة 2400 متر ويعد الجواد حابر أعلى المشاركين تصنيفًا بدرجة 75 للمالك عبدالمجيد عمر آل الشيخ وبتدريبات فهد العبدالمنعم وبقيادة الخيال أليكسس مورينو.