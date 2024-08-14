نادي سباقات الخيل ينظم حفلاته السباقية الثلاث 19-20-21 هذا الأسبوع

وشهد التسجيل المبدئي والنهائي عددًا كبيرًا من مهور ومهرات السنتين المميزة التي يسعى ملاكها ومدربوها بخيالتهم للظفر بكؤوس نسخة هذا العام، ومن أبرز المهرات المشاركات في هذا الكأس المهرة "دكتورة سلوى" للمالك سعد علي بن بدن وبتدريبات بدن السبيعي وبقيادة الخيال فهد الفريدي، وكذلك المهرة "جواهر الخفيج" لإسطبل الخفيج وبتدريبات بندر الحارثي وبقيادة الخيال حمزة سعد، والمهرة "كوافل" للمالك فواز محارب المشرافي وبتدريبات فواز المشرافي وبقيادة الخيال إياد الطريسي، وأيضًا المهرة "نجمة حيدر" للمالك حمد محمد صالح أبوعواء وبتدريبات محمد أحمد وبقيادة الخيال أليكسس مورينو.