نادي القادسية يستضيف مبادرة "اليوم الرياضي" ضمن برنامج أرامكو التطوعي
في إطار اهتمامه بالمبادرات المجتمعية، استضاف نادي القادسية يومي الجمعة والسبت 12 و13 سبتمبر 2025 مبادرة "اليوم الرياضي" التي نظمتها أرامكو السعودية ضمن برنامجها للعمل التطوعي، بمشاركة واسعة من موظفي الشركة وعائلاتهم، وذلك بالشراكة مع أكاديمية الفوزان.
واستهدفت المبادرة أكثر من 500 طفل وشاب من مستفيدي الجمعيات الخيرية، بينهم الأيتام وأبناء الأسر محدودة الدخل، عبر فعاليات رياضية وأنشطة تفاعلية متنوعة ساعدتهم على اكتشاف مواهبهم، وتعزيز روح الفريق، إلى جانب غرس القيم الرياضية التي تسهم في تحسين جودة الحياة وفتح آفاق جديدة للتطور.
وتأتي المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة التطوعية التي ينفذها موظفو أرامكو على مدار العام، وتشمل مجالات متعددة مثل التطوع الاحترافي في التقنية والسلامة، والتشجير، وترميم المنازل، وغيرها من البرامج ذات الأثر الاجتماعي المستدام.
وأكد نادي القادسية التزامه المتواصل بدعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية، وحرصه على توفير بيئة رياضية ومجتمعية تعزز قيم المشاركة والتكافل، بما يعكس التعاون بين القطاع الرياضي والشركات الوطنية في خدمة المجتمع.