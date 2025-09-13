نادي القادسية يستضيف مبادرة "اليوم الرياضي" ضمن برنامج أرامكو التطوعي

وتأتي المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة التطوعية التي ينفذها موظفو أرامكو على مدار العام، وتشمل مجالات متعددة مثل التطوع الاحترافي في التقنية والسلامة، والتشجير، وترميم المنازل، وغيرها من البرامج ذات الأثر الاجتماعي المستدام.