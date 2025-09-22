كأس الخليج: الأخضر تحت 17 يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الكويت

اختتم المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لمواجهة المنتخب الكويتي اليوم الثلاثاء، في ثاني مبارياته ضمن بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 17 عامًا، والتي تُقام خلال الفترة من 20 سبتمبر حتى 3 أكتوبر المقبل.
وأجرى "أخضر الناشئين" حصته التدريبية على ملعب جامعة قطر، تحت إشراف المدرب عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، حيث تركزت الحصة على الجوانب الفنية والتكتيكية.
وكان "أخضر الناشئين" قد انتصر في افتتاح مبارياته بالبطولة أمام المنتخب البحريني بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب سحيم بن حمد في الدوحة، وشهدت تسجيل وليد النور ثلاثية "هاتريك"، بالإضافة إلى هدف عن طريق صبري دهل. وتقام مباراة اليوم أمام المنتخب الكويتي على ملعب حمد الكبير عند الساعة 6:00 مساءً.
ومن المنتظر أن تُختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة المنتخب العراقي يوم 26 سبتمبر الجاري على ملعب حمد الكبير عند الساعة 6:00 مساءً.