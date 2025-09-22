كأس الخليج: الأخضر تحت 17 يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الكويت

اختتم المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لمواجهة المنتخب الكويتي اليوم الثلاثاء، في ثاني مبارياته ضمن بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 17 عامًا، والتي تُقام خلال الفترة من 20 سبتمبر حتى 3 أكتوبر المقبل.