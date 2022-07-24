تذاكر مباراة الأخضر مع العراق في كأس العرب مجاناً

أعلن مجلس جمهور المنتخب السعودي، اليوم الأحد، فتح مدرجات مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، مجاناً أمام الجماهير من أجل مؤازرة الأخضر الشاب أمام نظيره العراقي، في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة بين 20 يوليو الحالي و6 أغسطس المقبل.
ويواجه الأخضر الشاب نظيره منتخب العراق يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب، وكان الأخضر قد تغلب على منتخب موريتانيا في الجولة الأولى من البطولة بنتيجة 2-0.
وكتب المجلس عبر حسابه الرسمي في "تويتر: موقع التواصل الاجتماعي: "من أجل التأهل والصدارة.. أخضرنا ينتظر جمهوره.. أخضرنا ينتظرنا في الملعب موعدنا".
ودعا المجلس الجمهور إلى الحصول على التذكرة المجانية من خلال الدخول على الرابط :
https://www.ticketmx.com/ar/d/1923/iraq-x-saudi-arabia/1b4dd133d1ee46b58cb5