تذاكر مباراة الأخضر مع العراق في كأس العرب مجاناً

أعلن مجلس جمهور المنتخب السعودي، اليوم الأحد، فتح مدرجات مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، مجاناً أمام الجماهير من أجل مؤازرة الأخضر الشاب أمام نظيره العراقي، في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة بين 20 يوليو الحالي و6 أغسطس المقبل.