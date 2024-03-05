الخميس القادم.. انطلاق منافسات النسخة "4" من جائزة السعودية الكبرى لـ"الفورمولا 1"

وانطلق الموسم في 2 مارس من البحرين، قبل أسبوع من انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 في حلبة كورنيش جدة المثيرة والتي يبلغ طولها 6.175 كيلومترات، مكونة من 27 منعطفًا ما يجعلها أطول حلبة فورمولا 1 في الروزنامة الحالية، كما يتواجد بها 3 مناطق متتالية على الحلبة لاحتمالية تفعيل نظام تقليل قوة الجر في الجناح الخلفي لسيارات الفورمولا 1 "دي آر أس" خلال السباق، ليتيح الكثير من فرص التجاوز للسائقين طوال السباق، حيث يصل السائقون إلى معدلات سرعة تفوق 250 كم / ساعة، ما يجعلها أسرع حلبة شوارع في العالم، وضمن أسرع 5 حلبات في فورمولا 1, في حين يتوقع أن تصل سرعات نجوم الفورمولا 1 إلى 322 كلم/ساعة قبل الكبح لدخول المنعطف 27.