بـ 16 شوطاً.. انطلاق منافسات كأس العلا للهجن في 14 مارس المقبل

وتهدف سباقات كأس العلا للهجن إلى تسليط الضوء على رياضة الهجن، وإظهار ارتباطها بمحافظة العلا منذ القدم، مع إبراز الاهتمام والتطور الذي تحظى به رياضة الهجن، فضلاً عن التأكيد على القيمة الرياضية والتاريخية لهذه الرياضة في المملكة، وتعزيز الاهتمام بثقافة وسباقات الهجن.