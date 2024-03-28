شاهد.. جمعية الخيل السعودية تنطلق من الرياض تحت إشراف كل الجهات الحكومية

وأشار إلى أنها ستكون صوتًا موحدًا وممثلاً للخيل والخيال ونواة لعمل مختلف بما يُسهم في الحفاظ على سلامة الخيل وسلالاتها وحلقة ربط بين المربي والجهات ذات العلاقة ومرجع للمربي للحصول على المتطلبات التي يحتاج إليها وتذليل العقبات التي تواجهه من خلال تقديم المعلومة الموثوقة والبرامج ذات الأثر الفاعل والقابل للقياس وتحويل سائر الاستراتيجيات لمشروعات تخدم الوسط الفروسي إضافة إلى التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات وأندية الفروسية محليًا وإقليميًا ودوليًا للارتقاء بهذه الرياضة وتشجيع الملاك والمربين باقتنائها والعناية بها وتسهيل سائر الإجراءات لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بالاهتمام بالخيل وتنميتها.