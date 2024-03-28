شاهد.. جمعية الخيل السعودية تنطلق من الرياض تحت إشراف كل الجهات الحكومية

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الخيل السعودية الأمير سلمان بن فيصل آل سعود، إطلاق الجمعية والإعلان عن رؤيتها وأهدافها، وذلك خلال مؤتمر صحفي أُقيم بمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة مساء أمس الخميس في العاصمة الرياض.
رفع رئيس مجلس إدارة الجمعية - بحضور عددٍ من أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المؤسسين - أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة لما توليه من اهتمام كبير وملحوظ للخيل العربية الأصيلة، كما أثنى على دور وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالوزير المهندس عبدالرحمن الفضلي ودور مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة ممثلة برئيس المركز عبدالعزيز المقبل عما يقدمونه للخيل العربي وملاكها ومربيها في أنحاء المملكة.
وذكر سموه أن تأسيس جمعية الخيل السعودية جاء مواكبة لرؤية المملكة 2030 بالعمل التكاملي مع القطاع الحكومي والخاص، وتعزيز التراث السعودي المتعلق برياضة الفروسية وتلبية لمتطلبات واحتياجات المالك والمربي السعودي تحت شعار صوت الخيل والخيال.
وأشار إلى أنها ستكون صوتًا موحدًا وممثلاً للخيل والخيال ونواة لعمل مختلف بما يُسهم في الحفاظ على سلامة الخيل وسلالاتها وحلقة ربط بين المربي والجهات ذات العلاقة ومرجع للمربي للحصول على المتطلبات التي يحتاج إليها وتذليل العقبات التي تواجهه من خلال تقديم المعلومة الموثوقة والبرامج ذات الأثر الفاعل والقابل للقياس وتحويل سائر الاستراتيجيات لمشروعات تخدم الوسط الفروسي إضافة إلى التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات وأندية الفروسية محليًا وإقليميًا ودوليًا للارتقاء بهذه الرياضة وتشجيع الملاك والمربين باقتنائها والعناية بها وتسهيل سائر الإجراءات لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بالاهتمام بالخيل وتنميتها.