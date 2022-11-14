تستمر حتى 20 نوفمبر الجاري.. أخضر التايكوندو في بطولة العالم للكبار

وأَوضح المدير الفني للمنتخب السعودي أن العناصر المختارة وصلت لمؤشر عالٍ من الجاهزية، وذلك بعد مشاركتهم في منافسات بطولة الألعاب السعودية وتحقيق نتائج مميزة، مؤكداً أن الهدف من المشاركة تحقيق مراكز المتقدمة في البطولة.