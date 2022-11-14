تستمر حتى 20 نوفمبر الجاري.. أخضر التايكوندو في بطولة العالم للكبار

يشارك المنتخب السعودي للتايكوندو في بطولة العالم للتايكوندو للكبار، والتي تستمر حتى الـ20 من نوفمبر الجاري في مدينة جوادالاجارا المكسيكية بمشاركة 122 دولة.
ويشارك المنتخب السعودي بأربعة لاعبين، وهم فهد السميح 54 كجم، ورياض الظافري 58 كجم، وعلي المبروك 80 كجم، ودنيا أبوطالب 49 كجم، وبطاقم فني وإداري يضم المدرب الروسي قربان بوغداييف، ومحمد سعد، والأخصائي محمد ازعوفي، ومدير المنتخبات ناصر القحطاني.
وأَوضح المدير الفني للمنتخب السعودي أن العناصر المختارة وصلت لمؤشر عالٍ من الجاهزية، وذلك بعد مشاركتهم في منافسات بطولة الألعاب السعودية وتحقيق نتائج مميزة، مؤكداً أن الهدف من المشاركة تحقيق مراكز المتقدمة في البطولة.