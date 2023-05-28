أهداف "رومارينهو" و"رينز لوبيز" والقحطاني الأجمل في الجولة 29 من دوري روشن

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي عن الأهداف التي تتنافس على جائزة الأجمل في الجولة الـ 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2022/2023 م.
وكشفت اللجنة الفنية في الرابطة، اليوم الأحد، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة 29 من المسابقة، ومن المقرر أن تختار الجماهير الهدف الأجمل من خلال الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري روشن للمحترفين، على هدف مهاجم الباطن الأورغواياني رينزو لوبيز، والذي سجله من منتصف الملعب حينما شاهد حارس العدالة ميلان مياتوفيتش متقدمًا عن مرماه ليطلق قذيفة استقرت في الشباك.
واختارت اللجنة أيضًا الهدف الثاني لنجم الاتحاد رومارينهو بمرمى الفيحاء، والذي أكد به تتويج فريقه بلقب بطولة الدوري، حيث سجله بعد مجهود فردي مميز تبادل خلاله الكرة مع زميله عبد الرزاق حمدالله قبل أن ينفرد بالمرمى ويسدد على يمين الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش.
كما يدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف نجم الهلال الشاب محمد القحطاني ضد أبها والذي جاء بمجهود فردي تلاعب من خلاله بالمدافعين قبل أن يصوب كرة زاحفة عجز الحارس الكاميروني ديفيس إيباسي عن التصدي لها.
يُشار إلى أن التصويت سيستمر لمدة 24 ساعة قبل الإعلان رسميًا عن أجمل أهداف الجولة حسب تصويت المشجعين.