بعد فوز الأزرق.. "ثيو": أعرف مدرب الاتحاد جيدًا وأعد الهلاليين بالأفضل.. و"الدوسري": الكابتنية مجرد رمز

وقال ثيو هيرنانديز في تصريحه عبر الناقل الرسمي قنوات "ثمانية" إنه سعيد بالفوز، مشيرًا إلى أن الفريق ظهر بصورة أفضل في الشوط الثاني، وأضاف: "تحسّن أداؤنا بعد الاستراحة، والحمد لله على الفوز. كنت معتادًا على العمل تحت قيادة كونسيساو، واليوم كانت مباراة خاصة أمامه. أتمنى له التوفيق دائمًا، فهو مدرب جيد، وأنا أعد جماهير الهلال بأن أقدّم كل ما لدي لخدمة الفريق."