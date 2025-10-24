بعد فوز الأزرق.. "ثيو": أعرف مدرب الاتحاد جيدًا وأعد الهلاليين بالأفضل.. و"الدوسري": الكابتنية مجرد رمز

عبّر لاعبا الهلال، الفرنسي ثيو هيرنانديز والسعودي ناصر الدوسري، عن سعادتهما بالفوز الثمين على الاتحاد بنتيجة (2 – 0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وأكد اللاعبان أن الأداء تحسّن في الشوط الثاني، وأن روح الفريق وثقة المدرب كانت المفتاح الأهم لتحقيق الانتصار.
وقال ثيو هيرنانديز في تصريحه عبر الناقل الرسمي قنوات "ثمانية" إنه سعيد بالفوز، مشيرًا إلى أن الفريق ظهر بصورة أفضل في الشوط الثاني، وأضاف: "تحسّن أداؤنا بعد الاستراحة، والحمد لله على الفوز. كنت معتادًا على العمل تحت قيادة كونسيساو، واليوم كانت مباراة خاصة أمامه. أتمنى له التوفيق دائمًا، فهو مدرب جيد، وأنا أعد جماهير الهلال بأن أقدّم كل ما لدي لخدمة الفريق."
من جانبه، أوضح ناصر الدوسري أن الفوز جاء نتيجة التركيز والانضباط داخل الملعب، مشيدًا بدعم الجهاز الفني بقيادة إنزاغي، وقال: "الحمد لله على الفوز، نواصل تقديم مستويات جيدة، والمدرب يمنحنا الثقة بشكل كبير، وهذا ينعكس على الأداء الجماعي داخل الفريق."
وأضاف: "نعد جماهير الهلال بمواصلة العمل لتحقيق الانتصارات والمحافظة على هوية الهلال وبصمته المعروفة داخل وخارج الملعب."
وعن ارتدائه شارة القيادة، قال "الدوسري": "أرى أن جميع اللاعبين كباتن داخل الهلال، وساعدوني كثيرًا، والشارة مجرد رمز لا أكثر."
واختتم حديثه قائلًا: "بعد فترة التوقف لم نبدأ بالشكل المطلوب، لكن بإذن الله القادم سيكون أفضل. نعد الجماهير بمزيد من الانتصارات والمحافظة على نظافة الشباك في كل مباراة."