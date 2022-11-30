"ستيفاني فرابارت".. أول امرأة تُدير مباراة في كأس العالم للرجال

وبعد هذا التطور غير المسبوق، ستحقق الحَكَمة -البالغة من العمر 38 عامًا- إنجازًا جديدًا في مسيرتها المهنية، بعد أن كانت قد عُيّنت في قائمة الحكام الدوليين لفيفا في 2009، وأدارت العديد من المباريات المهمة.