"ستيفاني فرابارت".. أول امرأة تُدير مباراة في كأس العالم للرجال

تستعد الفرنسية، ستيفاني فرابارت، لدخول التاريخ من جديد؛ حيث ستصبح أول سيدة تقود فريق حكام نسائي بالكامل في تاريخ مباريات بطولة كأس العالم للرجال.
ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية؛ أعلن "فيفا" أن فرابارت، ستكون أول امرأة تدير مباراة في كأس العالم للرجال، بمساعدة حَكَمَتي الراية السيدتين نوزا باك من البرازيل، وكارين دياز ميدينا من المكسيك.
وبحسب "الحرة"، يتولى "الفريق النسائي" إدارة مواجهة ألمانيا وكوستاريكا ضمن المجموعة الخامسة في مونديال 2022.
وبعد هذا التطور غير المسبوق، ستحقق الحَكَمة -البالغة من العمر 38 عامًا- إنجازًا جديدًا في مسيرتها المهنية، بعد أن كانت قد عُيّنت في قائمة الحكام الدوليين لفيفا في 2009، وأدارت العديد من المباريات المهمة.
وكانت "فرابارت" أول امرأة تُحَكّم في مباراة أوروبية كبرى للرجال، عندما تولت تحكيم مباراة كأس السوبر الأوروبي في العام 2019 بين ليفربول وتشيلسي بإسطنبول، كما أدارت مباراة في التصفيات التأهيلية لكأس العالم للرجال في مارس الماضي.
وأدارت مباراة أخرى في دوري أبطال أوروبا للرجال في العام 2020، والتي جمعت بين ريال مدريد الإسباني وضيفه سيلتك الاسكتلندي، بالإضافة إلى إدارة مباريات عدة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.