لاعب الأخضر "عبدالله رديف" ينافس على جائزة أفضل لاعب في كأس آسيا

ينافس مهاجم المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم عبدالله رديف، على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس آسيا تحت 23عاماً 2024 التي أقيمت مؤخراً بقطر .
وشهدت كأس آسيا تحت 23 عاماً قطر 2024، استعراضاً لأفضل المواهب الشابة في قارة آسيا، حيث نجح النجوم الصاعدون في إظهار مستوى مهاراتهم وإصرارهم في السباق من أجل الفوز باللقب والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.
ويسلط الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على أبرز نجوم البطولة، حيث تم اختيار ستة مرشحين قدّموا عروضاً لافتة للنظر، حيث يمكن للقراء المشاركة في التصويت للاعب الأبرز ليكون نجم المستقبل المقدمة من نيوم.
بعد عودته إلى قطر للمشاركة في بطولة قارية للمرة الثانية على التوالي عقب أدائه المميز في كأس آسيا في وقت سابق من هذا العام، أظهر المهاجم السعودي عبدالله رديف مستوى قدراته مرة أخرى على مستوى منتخب تحت 23 عاماً. أثبت اللاعب القوي وطويل القامة أنه مصدر خطورة على دفاعات المنافسين، وبرز ذلك في المباراة أمام تايلاند خلال دور المجموعات، حيث سجل الثلاثية الوحيدة في البطولة. وقد برز اللاعب الصاعد من خلال شراكته مع أيمن يحيى في خط الهجوم، وبدعم من هيثم عسيري وأحمد الغامدي، حيث أظهرت كأس آسيا تحت 23 عاماً قطر 2024 من جديد أن مستقبل الصقور الخضراء يبدو مشرقاً.
وتضم القائمة التي اختارها الاتحاد القاري إلى جانب عبدالله رديف كلاً من علي جاسم (العراق)، أحمد الراوي (قطر)، ماو هوسويا (اليابان)، حسين نورتشاييف (أوزبكستان)، رفائيل سترويك (إندونيسيا).
و أشار الاتحاد الآسيوي إلى أن التصويت سيستمر حتى يوم الأربعاء الثامن من شهر مايو الجاري.