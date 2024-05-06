لاعب الأخضر "عبدالله رديف" ينافس على جائزة أفضل لاعب في كأس آسيا

بعد عودته إلى قطر للمشاركة في بطولة قارية للمرة الثانية على التوالي عقب أدائه المميز في كأس آسيا في وقت سابق من هذا العام، أظهر المهاجم السعودي عبدالله رديف مستوى قدراته مرة أخرى على مستوى منتخب تحت 23 عاماً. أثبت اللاعب القوي وطويل القامة أنه مصدر خطورة على دفاعات المنافسين، وبرز ذلك في المباراة أمام تايلاند خلال دور المجموعات، حيث سجل الثلاثية الوحيدة في البطولة. وقد برز اللاعب الصاعد من خلال شراكته مع أيمن يحيى في خط الهجوم، وبدعم من هيثم عسيري وأحمد الغامدي، حيث أظهرت كأس آسيا تحت 23 عاماً قطر 2024 من جديد أن مستقبل الصقور الخضراء يبدو مشرقاً.