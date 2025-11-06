وزير الرياضة يُدشّن منصة "رياضي" لتوحيد الخدمات الإلكترونية للقطاع الرياضي

دشّن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، اليوم، منصة "رياضي" الإلكترونية، وذلك خلال أعمال ملتقى الحكومة الرقمية 2025، الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية في العاصمة الرياض.