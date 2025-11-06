وزير الرياضة يُدشّن منصة "رياضي" لتوحيد الخدمات الإلكترونية للقطاع الرياضي

دشّن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، اليوم، منصة "رياضي" الإلكترونية، وذلك خلال أعمال ملتقى الحكومة الرقمية 2025، الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية في العاصمة الرياض.
وتهدف المنصة إلى توحيد قنوات الوصول إلى الخدمات الإلكترونية في القطاع الرياضي، بما يخدم مختلف الجهات والأفراد، ويُيسر تقديم وتنفيذ الخدمات إلكترونيًا ضمن منظومة عمل متكاملة، تسهم في تطوير الأداء الرياضي، وتعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية.
وتسعى "رياضي" إلى زيادة مشاركة الأفراد والجهات في الفعاليات والأنشطة الرياضية من خلال الممكنات الرقمية، التي تختصر الوقت والجهد، وتوفر بيانات دقيقة ومباشرة عبر قنوات آمنة وتفاعلية، إلى جانب رفع كفاءة الأداء الإداري والتشغيلي للجهات الرياضية.
وتقدّم المنصة باقة من الخدمات، أبرزها: الاستثمار في القطاع الرياضي، حجز المنشآت، التقديم على الرخص والعضويات، خدمات الرياضيين، إلى جانب خدمات الاتحادات الرياضية.
وتُعد المنصة ثمرة لعمل تكاملي خلال الفترة الماضية، عبر دمج ثلاث منصات رقمية في منصة موحدة تدعم أكثر من 20 جهة رياضية، وتقدم ما يزيد على 50 خدمة إلكترونية، مع أتمتة كاملة للإجراءات، وتوافق كامل مع كود المنصات الحكومية الموحّد المعتمد من هيئة الحكومة الرقمية.
وتعكس منصة "رياضي" جهود وزارة الرياضة في بناء بيئة رقمية متكاملة تدعم النمو والاستدامة، وتُسهم في تطوير القطاع الرياضي، بما يواكب التحول الرقمي الوطني ويعزز مستهدفات رؤية السعودية 2030.