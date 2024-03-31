الهلال والابتسام والاتحاد والخليج في المربع الذهبي لكاس اتحاد الطائرة

تأهلت أندية الهلال والابتسام والاتحاد والخليج إلى المرحلة الختامية من بطولة كاس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة ( المربع الذهبي ) 2024 وستقام البطولة على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف خلال الفترة من 14 إلى 17 من شهر أبريل المقبل بنظام الدوري من دور واحد.