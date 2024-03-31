الهلال والابتسام والاتحاد والخليج في المربع الذهبي لكاس اتحاد الطائرة
تأهلت أندية الهلال والابتسام والاتحاد والخليج إلى المرحلة الختامية من بطولة كاس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة ( المربع الذهبي ) 2024 وستقام البطولة على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف خلال الفترة من 14 إلى 17 من شهر أبريل المقبل بنظام الدوري من دور واحد.
وأسفرت نتائج مباريات الإياب عن فوز الهلال على الفيصلي بثلاثة أشواط نظيفة 25/15، 25/22، 25/20 وكانت نتيجة الذهاب انتهت 3/0.
فيما تمكن الاتحاد من تخطي النصر بثلاثة أشواط نظيفة ساهمت في تأهله رغم خسارته مباراة الذهاب 3/2 مستفيداً من تفوقه بفارق الأشواط في مباراة الإياب جاءت نتائج الأشواط 25/16، 25/17، 25/19.
ونجح الخليج في التأهل بفارق النقاط داخل الأشواط رغم خسارته في مباراة الإياب بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة الإياب 27/25، 25/20، 26/24 مستفيداً من فوزه في مباراة الذهاب 3/0.
وتغلب الابتسام على الصفا بثلاثة أشواط دون مقابل 25/21، 25/18، 25/22 وكانت نتيجة الذهاب انتهت لمصلحته3/1.