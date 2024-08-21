مهاجم روما يحسم قراره بشأن العرض الضخم المقدم له من القادسية

وأكد الصحفي بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" أنه حتى الآن، ما ينقص إتمام الصفقة هو الاتفاق بين الناديين، حيث إن روما لا يزال ينتظر عرضًا رسميًا من القادسية لتقييم رحيله.