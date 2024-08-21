مهاجم روما يحسم قراره بشأن العرض الضخم المقدم له من القادسية

كشفت تقارير صحفية عن موقف الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم روما، النهائي من الانضمام إلى القادسية في الدوري السعودي للمحترفين.
وأفاد الصحفي "رودي غاليتي" أن ديبالا أعطى قبل عدة أيام موافقته على العرض الذي تلقّاه من القادسية، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
وأشار الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" أن النادي السعودي قدّم للاعب روما، عقداً لمدة عامين، بالإضافة إلى إمكانية التمديد لعام آخر، مقابل 18 مليون يورو لكل موسم مع المكافآت.
وأكد الصحفي بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" أنه حتى الآن، ما ينقص إتمام الصفقة هو الاتفاق بين الناديين، حيث إن روما لا يزال ينتظر عرضًا رسميًا من القادسية لتقييم رحيله.
وكان اللاعب الأرجنتيني يشعر بالحيرة بالفترة الماضية من فكرة تغيّر مسيرته الكروية والابتعاد عن الدوري الأوروبي، لكنه في الوقت ذاته يعرف أهمية العرض المقدم له.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية أن إدارة الفريق على استعداد لتفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ قيمته 12 مليون يورو أو التفاوض على صفقة دائمة.
ونجح القادسية منذ بداية الموسم الصيفي في التعاقد مع عدد من أفضل النجوم؛ أبرزهم بيير إيميريك أوباميانغ، ناتشو فيرنانديز، ناهيتان نانديز، جوليان كينونيس.