اتحاد القدم يقيم البرنامج التطوعي لذوي الإعاقة في كرة القدم بجدة

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية نزيه النصر حرص الاتحاد على تعزيز برامج الاستدامة التي تسهم في مواصلة العمل وتحقيق النتائج للمستفيدين، مشيرًا إلى حرص الاتحاد السعودي على تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في تحقيق الاستدامة من خلال البرامج الرياضية التطوعية لمختلف الفئات؛ للإسهام في بناء مجتمع حيوي ومزدهر من خلال تفعيل دور هذه الفئة الغالية على الجميع.