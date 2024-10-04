اتحاد القدم يقيم البرنامج التطوعي لذوي الإعاقة في كرة القدم بجدة

تقيم المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الاثنين المقبل، البرنامج التطوعي لذوي الإعاقة في مجال كرة القدم، بمشاركة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ونادي ذوي الإعاقة بمحافظة جدة.
ويهدف البرنامج الذي يقام في محافظة جدة، ويستهدف الأعمار من 18 وحتى 35 عامًا إلى الإسهام في تنظيم المباريات، والمشاركة في تنظيم الاستضافات الرياضية، إضافة إلى تنمية المهارات الشخصية.
ويستهدف البرنامج خمسة مجالات في التطوع بكرة القدم، وتنظيم مسابقات كرة القدم، والفعاليات الرياضية التراثية والخيرية والصحية.
من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية نزيه النصر حرص الاتحاد على تعزيز برامج الاستدامة التي تسهم في مواصلة العمل وتحقيق النتائج للمستفيدين، مشيرًا إلى حرص الاتحاد السعودي على تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في تحقيق الاستدامة من خلال البرامج الرياضية التطوعية لمختلف الفئات؛ للإسهام في بناء مجتمع حيوي ومزدهر من خلال تفعيل دور هذه الفئة الغالية على الجميع.
وقدّم نزيه النصر شكره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي على دعم برامج المسؤولية الاجتماعية بما تتوافق مع أهداف ورؤية الاتحاد السعودي.