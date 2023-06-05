وزير الرياضة: سنعمل للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم

قال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: "لقد تشرفنا بإطلاق المشروع من سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- والذي يعد نقلة نوعية وتاريخية للرياضة السعودية، اليوم سنبدأ عصراً جديداً، من الريادة، لمستقبل الرياضة".
وأطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- اليوم، مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة.
وجاء ذلك في كلمته بمؤتمر الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، الذي عقده عصر يوم الأحد بوزارة الرياضة لشرح تفاصيل المشروع.
وأكد أن "دعم واهتمام سمو سيدي مكننا في القطاع الرياضي من إطلاق عدد من المبادرات الكبيرة، التي مهدت الطريق لهذا المشروع التاريخي، واستراتيجية دعم الأندية ومشروع نافس، كان لهما أثر كبير في تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في القطاع الرياضي".
وتابع: "سنعمل على تحقيق العديد من المستهدفات والقفزات النوعية والوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل (10) دوريات في العالم".
وأوضح أن "المسار الأول هو استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، أما المسار الثاني سيتم اختيار أندية من مختلف الدرجات؛ لطرحها للقطاع الخاص وذلك في الربع الأخير من 2023".
وأضاف: "كما نعلن عن إقرار لوائح منظمة لمؤسسات أعضاء الأندية الرياضية، والأندية الرياضية (بنسختها المحدثة)، مشروع استراتيجية دعم الأندية بما يتضمنه من برامج ومبادرات، سيستمر العمل فيه بما يخدم كافة الأندية الرياضية".
وأردف: "نؤكد لشركائنا في القطاع الخاص أن هذا المشروع سيخلق فرصاً استثمارية، ونتطلع للاستفادة منها وتحقيق المصالح المشتركة".