جدة تحتضن بطولة "ليف قولف" المقدمة من روشن

وستضم قائمة الأسماء المشارِكة كلًا من: الأمريكي بروكس كيبكا الذي حقق اللقب الفردي، وقاد فريقه "سماش" للفوز بلقب منافسات الفرق في النسخة الماضية من بطولة ليف قولف جدة، والأسترالي كاميرون سميث الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة لعام 2022، والذي يعتلي حاليًا سلم الترتيب العام للمنافسات الفردية، والأمريكي فيل ميكلسون أحد أساطير رياضة القولف، ومواطنيه برايسون ديشامبو بطل أمريكا المفتوحة لعام 2020، إلى جانب داستن جونسون وبوبا واتسون والألماني مارتن كايمر الفائزين بألقاب بطولات كبرى.